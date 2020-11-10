Çorum Amedspor maçına korona virüs engeli
10.11.2020 14:26
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken Çorum FK-Amedspor karşılaşması ev sahibi ekipte yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 Kasım Cumartesi günü oynanması gereken Çorum FK-Amedspor karşılaşması ev sahibi ekipte yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Çorum FK'da çıkan korona virüs vakaları, 14 Kasım'da oynanacak Amedspor maçının ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu. 3. Lig'de ise Fatsa Belediyespor - Diyarbekirspor karşılaşması 15 Kasım Pazar günü saat 15.00'da Fatsa Stadı'nda oynanacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta 11. haftaya ait Amedspor - Kocaelispor karşılaşması 18 Kasım Çarşamba ve 3. Lig 1. Grupta 10. haftaya ait Diyarbekirspor - Edirnespor maçı 19 Kasım Perşembe günü oynanacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak her iki maç da saat 13.00'da başlayacak. - DİYARBAKIR
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