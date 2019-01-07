Son Dakika Haberleri: Çorum-Ankara Karayolunda Ulaşımda Güçlük Yaşanıyor

Çorum-Ankara Karayolunda Ulaşımda Güçlük Yaşanıyor

1 saat önce

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Çorum-Ankara Karayolunda Ulaşımda Güçlük Yaşanıyor, System.String[]
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı il genelinde devam ederken, Çorum- Ankara karayolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlar ulaşıma kapanan karayolu, Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yeniden trafiğe açılıyor. Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

Kar, Ankara, Çorum, 3. Sayfa
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