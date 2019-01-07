Çorum-Ankara Karayolunda Ulaşımda Güçlük Yaşanıyor
1 saat önce
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Çorum
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı il genelinde devam ederken, Çorum- Ankara
karayolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlar ulaşıma kapanan karayolu, Karayolları ve trafik ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yeniden trafiğe açılıyor. Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. - ÇORUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:27 Kaynak: İHA
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti
Karadeniz Usulü Yöntem: Yaptığı Mermer Mezarı Evinin Çatısında Sergiliyor
Mehmet Özhaseki'ye Canlı Yayında Soruldu: Gökçek'le Aranızda Sorun mu Var?
THY Birçok Seferini İptal Etti