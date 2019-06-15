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ÇORUM Annesini sınava yetiştirdi

2 saat önce

Annesini sınava yetiştirdiÇorum'da, hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren annesi Filiz Acar'ı (47) sınava gireceği okula getirdi, el sallayarak salona uğurladı.

Annesini sınava yetiştirdi
Çorum'da, hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren annesi Filiz Acar'ı (47) sınava gireceği okula getirdi, el sallayarak salona uğurladı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Çorum'da hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar, annesi Filiz Acar'ı sınava gireceği Bahçelievler İlkokuluna getirdi. Sınavla ilgili bilgi veren Amine Acar, el sallayarak annesini sınav salonuna uğurladı. Filiz Acar, kızının kendisini sınava getirdiğini belirterek Çok heyecanlıyım. Akşamda ortancı kızımın düğünü var. Çok uğraştım bakalım hayırlısıö dedi. Annesini sınava getiren Amine Acar ise ? Annemi sınava yetiştirdik, çok istiyordu sınava girmeyi inşallah hayırlı olurö dedi. 18
18 YAŞINDAKİ MUHTAR ADAYIDA SINAVA GİRDİ
Çorum'un en genç kadın muhtar adayı olan Hilal Demiral da (18) sınava girdi. Hilal Demiral, Türkiye'nin en genç kadın muhtar adayı olmuştum. O zamanki yarışta çok heyecanlıydım. Bugünde sınava giriyorum. Yine heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorumö dedi.
Sınava dakikalarla kaçıran Umut Turan isimli öğrenci ise, sınava giremediği için kapı önünde uzun süre gözyaşı döktü.
ÇORUM Annesini sınava yetiştirdi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
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