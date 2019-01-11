Çorum Askerler 70 Yaşındaki Kadının Yükünü Taşıdı
41 dakika önce
Askerler 70 yaşındaki kadının yükünü taşıdıÇorum'un Kargı ilçesinde jandarma ekibi, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri yaşlı bir kadına yardım etti.
Askerler 70 yaşındaki kadının yükünü taşıdı Çorum
'un Kargı
ilçesinde jandarma ekibi, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri yaşlı bir kadına yardım etti.
Kargı ilçesine bağlı Sinanözü Köyü'nde yaşayan 70 yaşındaki Şerife Bilmez'in sırtına yüklediği saman dolu çuvalları hayvanlarının bulunduğu ahıra götürmeye çalıştı. Bu sırada devriye görevinde olan bir jandarma ekibi çuvalları taşımakta güçlük çeken Bilmez'i gördü. Jandarma
ekibi Bilmez'e yardım ederek çuvalları jandarma aracına yükledi. Ardından Bilmez'i ve çuvallarını evine kadar götürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:50 Kaynak: DHA
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