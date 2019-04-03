Çorum Balkonda Ağa Takılan Güvercin, Kurtarıldı
1 saat önce
Balkonda ağa takılan güvercin, kurtarıldıÇorum'da bir apartman dairesinin balkonuna gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balkonda ağa takılan güvercin, kurtarıldı Çorum
'da bir apartman dairesinin balkonuna gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cengiz Topel
Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'ncü katında balkona gerilen ağa güvercin takıldı. Kimsenin olmadığı evde güvercini fark eden çevredeki bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri merdivenle balkon hizasına kadar çıkarak, ağa takılan güvercini kurtardı. Bacağında kırık tespit edilen güvercin, götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:51 Kaynak: DHA
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