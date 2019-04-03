Son Dakika Haberleri: Çorum Balkonda Ağa Takılan Güvercin, Kurtarıldı

Çorum Balkonda Ağa Takılan Güvercin, Kurtarıldı

1 saat önce

Balkonda ağa takılan güvercin, kurtarıldıÇorum'da bir apartman dairesinin balkonuna gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balkonda ağa takılan güvercin, kurtarıldı

Çorum'da bir apartman dairesinin balkonuna gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'ncü katında balkona gerilen ağa güvercin takıldı. Kimsenin olmadığı evde güvercini fark eden çevredeki bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri merdivenle balkon hizasına kadar çıkarak, ağa takılan güvercini kurtardı. Bacağında kırık tespit edilen güvercin, götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:51 Kaynak: DHA

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