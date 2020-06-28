Çorum barajından 3 ton çöp tonlandı - Son Dakika

Çorum barajından 3 ton çöp tonlandı

Çorum Belediyesi, baraj civarında detaylı temizlik çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi, baraj civarında detaylı temizlik çalışması yaptı.

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Havaların ısınması ve yeni normalleşme döneminde kısıtlamaların azalması ile vatandaşların piknik için uğrak yerlerinden olan Çomar Barajında belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı. YKS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Çorum Belediyesi, 30 kişiden oluşan temizlik ekibiyle Çomar Barajı etrafından toplamda 3 ton çöp temizledi.

Baraj çevresinde yeteri kadar çöp konteynırı olduğunu ve bu konteynırların her gün boşaltıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, mesire alanları da dahil olmak üzere şehrin genelinde yoğun bir temizlik çalışması yaptıklarını belirtti.

Mesire alanlarında herkesin çok daha duyarlı olması gerektiğinin ve buraların tüm toplumun ortak kullanım alanları olduğunun altını çizen İsmail Yağbat, "Çorum'umuzun en temiz şehir ünvanı ve imajına sahip oluşu hemşehrilerimizin eseridir. Bu alanların temizliği konusunda duyarlı davranan vatandaşlara da ayrıca teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:51 Kaynak: İHA

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