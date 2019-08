"Çorum Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız"

Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılacaklarını bildirdi.

Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği adli yıl açılış törenine davet edildiklerini belirtti.

"İçinde bulunduğumuz dönemde sebepleri her ne olursa olsun, ortada bir yargı sorunu var, savunma sorunu var, dolayısıyla geciken bir adalet sorunu var." ifadelerini kullanan Yaşar, şöyle devam etti:

"Son yıllarda hukuk fakülteleri ve kontenjanlarının artışı dolayısıyla avukat sayısının her 5 yılda katlanarak artışına karşılık mesleki faaliyet alanlarının daraltılması, ekonomik olarak da avukatlık mesleğini yapılamaz hale getirmiştir. Üniversite sınavlarında milyonlarca öğrenci arasından ilk 5-10 bine girip hukuk fakültesini kazanan gençler avukat olduklarında büro açamadıkları gibi asgari ücretle iş dahi bulamamaktadır. Avukat olmalarına rağmen öğrenci gibi ailelerinin katkılarıyla ayakta durmaya çalışmaktadırlar. Adliyelerdeki iş yoğunluğu ve yığılma, yavaş işleyen adalet sistemi gerek yargının gerek avukatlık mesleğinin ayağındaki pranga haline gelmiştir. Yargının zayıf düşmesi, yasama ve yürütmenin de elini zayıflatır. Savunmanın zayıflaması karar ve iddia makamını da zayıf kılar."

Son açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin sorunlar açısından malumun ilanı olduğunu, oradaki çözüm önerilerinin bir an önce uygulamaya geçmesinin zorunluluk taşıdığını belirten Yaşar, adil yargılama, yargıya güven ve savunmanın güçlendirilmesinin ancak herkesin elini taşın altına koymasıyla, görüş ve katkılarının alınmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Anayasanın 104'üncü maddesinde "Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir." ifadelerinin yer aldığına işaret eden Yaşar, şunları kaydetti:

"Adli yıl açılışına Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBB Başkanımız da katılıp birer konuşma yapacaklar. Yargının sorunları ve cebinde çay parası olmayan meslektaşlarımızın sıkıntılarını göz ardı ederek, başka gerekçeler ileri sürerek kenara çekilmeyi, tavır almayı kendi adıma doğru bulmuyorum. Bu noktada Çorum Barosu olarak toplantının nerede yapıldığı, kimlerin katılıp katılmadığı hususlarına bakmaksızın, törende hukuk ve adalet adına tespit ve çözüm önerilerinin yer alacağı, sonrasında uygulamaya geçeceği ve insan hakları, hukuk devleti hususlarında mesafe alma inancıyla 2019-2020 adli yıl açılış törenine katılacağız."

