ÇORUM Bayat ilçesinde korkutan yangın - Son Dakika

Bayat ilçesinde korkutan yangın

ÇORUM'un Bayat ilçesinde bir tandırlık ve ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu. Bayat ilçesi Yeni mahalle Çankırı caddesi üzerinde bulunan bir tandırlık ve ağaçlık alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede yangına müdahale eden Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.