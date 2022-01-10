Çorum Belediye Başkanı Aşgın basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Aşgın, Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte, gazetecilerin güzide bir mesleği icra ettiğini söyledi.

Medyanın yasama, yürütme ve yargının ardından dördüncü erk olarak sayıldığını belirten Aşgın, "Vatandaşlarımız, haber alma hakkını basın aracılığıyla kullanabiliyor." dedi.

Çorum'un yerel basın anlamında örnek seviyede olduğuna dikkati çeken Aşgın, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Onursal Başkan Mehmet Yolyapar ile Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci de etkinliğe katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aşgın ve Basın İlan Kurumu (BİK) Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, basın mensupları ile kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.