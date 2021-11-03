Çorum Belediye Başkanı Aşgın, görevdeki 30 ayda yaptığı çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin en kurak şehirlerinden birinin belediye başkanı olduğunu belirterek, "Şehrimizi susuz bırakmamak için çok sayıda kuyu kazdık ancak en önemli çalışmamız Koçhisar İshale Hattı. Kamulaştırmalarıyla 150 milyon liralık çok büyük bir yatırım. 53 kilometreden su getiriyoruz." dedi.

Aşgın, kentteki bir otelde görevde bulunduğu 30 ayda yapılan çalışmalarını değerlendirdi.

Göreve gelir gelmez belediyede mali disiplini sağladığını belirten Aşgın, Çorum Belediyesinin son 2 yıldır bütçe fazlası verdiğini vurguladı.

Adaylık döneminde vadettiği projelerin yüzde 70'ini görev süresinin ilk 30 ayında tamamladığını aktaran Aşgın, kalan 30 ayda ise vadettiklerinden çok daha fazlasını yapmak için çabalayacağını anlattı.

Türkiye'nin kurak bir dönem geçirdiğini, Çorum'un da kuraklıktan en çok etkilenen illerden olduğuna dikkati çeken Aşgın, "Altyapı projelerimizin en önemlisi Koçhisar Barajı İshale Hattı. Kuraklık yaşıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki maalesef Türkiye'nin en kurak şehirlerinden biriyiz. 900 bin ton suyumuz var. Hakikaten barajlarımızın durumu iyi değil. Şehrimizi susuz bırakmamak için çok sayıda kuyu kazdık ancak en önemli çalışmamız Koçhisar İshale Hattı. Kamulaştırmalarıyla 150 milyon liralık çok büyük bir yatırım. 53 kilometreden su getiriyoruz. Şu an 3,2 kilometresi kaldı. İnşallah 2-3 hafta içinde Koçhisar suyunu arıtma tesisimizle buluşturmuş olacağız ve uzun yıllar şehrimizin su problemini çözmüş olacağız." diye konuştu.

Kentteki barajlarda su seviyesinin azalmasıyla yeni kaynaklara yöneldiklerini dile getiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Eğer son 4 ayda 14 yeni kuyu kazmasaydık şu an su problemi yaşıyor olacaktık çünkü mevcut kuyularımızda su azaldı, sular çekildi, hatta kuruyan kuyular oldu maalesef. 3-4 aydır gece gündüz çalıştık, 14 yeni kuyu kazdık ve şehrimize su problemi yaşatmıyoruz ama bunun büyük bir gayretin ürünü olduğunu belirtmeliyim. Evde musluğu açıyoruz, su akıyor, basit bir şey gibi geliyor ama barajlarda su yok. Şehirde susuzluk yaşanmasın diye insan üstü diyeceğim ama abartmış olurum, çok büyük mücadeleyle şehrimizi susuz bırakmadık. Koçhisar yeterli olmaz diye bugün de kuyu çalışmalarımız devam ediyor."