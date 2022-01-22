Çorum Belediye Başkanı Aşgın ve yardımcısının sosyal medya hesapları çalındı - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın kişisel sosyal medya hesapları kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Aşgın'ın "hiasgin", Yağbat'ın "av.yagbat" ismiyle sosyal medya platformu Instagram'da kullandığı kişisel hesaplarının çalındığı belirtilerek, hesaplardan gelebilecek mesajlara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurulduğu bildirildi.