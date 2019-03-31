Son Dakika Haberleri: Çorum Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halil İbrahim Aşgın...

Çorum Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halil İbrahim Aşgın...

3 saat önce

Çorum Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı.

Çorum Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halil İbrahim Aşgın..., System.String[]
Çorum Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil İbrahim Aşgın 60 bin 625, CHP adayı Özgür Kılıç 52 bin 295 oy aldı.

-Aşgın'ın öz geçmişi-

Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum'unz Boğacık köyünde doğdu.

İlköğrenimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, ortaöğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Aşgın, Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamlayan Aşgın, Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Mesleki Eğitim Merkezi kurucu müdürlüğünde 17 yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
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