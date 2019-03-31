Çorum Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halil İbrahim Aşgın...

Çorum
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Halil İbrahim Aşgın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil İbrahim Aşgın 60 bin 625, CHP
adayı Özgür Kılıç
52 bin 295 oy aldı.
-Aşgın'ın öz geçmişi-
Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum'unz Boğacık köyünde doğdu.
İlköğrenimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, ortaöğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Aşgın, Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara
Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamlayan Aşgın, Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar
ve Mesleki Eğitim Merkezi kurucu müdürlüğünde 17 yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.