Son Dakika Haberleri: Çorum Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Çorum Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Çorum Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Çorum Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Çorum Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Çorum Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Çorum Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Tuzcu, CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ve MHP Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu, meclis üyelerince ortaklaşa hazırlanan bildiriyi imzaladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırlanan metni gazetecilerle paylaştı.

Aşgın, Türkiye'nin etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren örgütlere karşı milli güvenliği sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığı yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı başlattığını hatırlattı.

Operasyonun bölgeyi teröristlerden temizleyip, yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermeyi hedeflediğini belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ=PKK=PYD= YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Çorum Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyet diliyoruz. Çorum Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:50 Kaynak: AA
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