Son Dakika Haberleri: Çorum Belediye'sinden 3.200 Bebeğe Hoş Geldin Ziyareti

Çorum Belediye'sinden 3.200 Bebeğe Hoş Geldin Ziyareti

45 dakika önce

Çorum Belediyesi yeni doğan bebekleri ziyaret ederek ailelerin mutluluklarına ortak oluyor.

Çorum Belediye'sinden 3.200 Bebeğe Hoş Geldin Ziyareti, System.String[]
Çorum Belediyesi yeni doğan bebekleri ziyaret ederek ailelerin mutluluklarına ortak oluyor.

Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 2013 yılından bu yana uygulanan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ev ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında 2018 yılında 3 bin 200 ev ziyaret edildi.

Zengin-fakir ayrımı yapmadan çocuk sahibi olan tüm aileleri ziyaret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, "Ziyaretlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Projemizin hayata geçtiği 6 yıl içerisinde 19 bin 500 aileyi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ailelere yaptıkları ziyaretlerde ailelerimizin yardımcı olabileceğimiz diğer konularda da talep ve isteklerini belirleyerek çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Gönül belediyeciliği çalışmalarımız her yaştan herkese devam ediyor" diye konuştu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Bebek, Çorum, Yerel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 12:48:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum Belediye'sinden 3.200 Bebeğe Hoş Geldin Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]