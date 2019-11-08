Çorum belediye yola duba koydu, muhtar tekmeleyerek kaldırdı

Belediye yola duba koydu, muhtar tekmeleyerek kaldırdı

ÇORUM'da, belediye ekiplerinin trafik akışının düzenlenmesi için yola bıraktığı metal ve plastik dubalar, çevredeki esnafın tepkisine neden oldu. Ulukavak Mahallesi'nin muhtarı Hanifi Özdemir de yol ortasındaki dubaları tekmeleyerek, kaldırdı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum Belediyesi ekipleri, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta, yol ortasına trafik akışını düzenlemek için metal ve plastik dubalar koydu. Bölge esnafı, alışverişe geleceklerin araçlarını park edemeyeceği gerekçesiyle dubaları istemediklerini belirtti. Esnafın şikayeti üzerine mahalle muhtarı Hanifi Özdemir, durumu belediye yetkililerine bildirdi. Olumlu yanıt alamayan Özdemir, dubaları tekmeleyerek, çevreye savurdu. Bu anlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Beraberindeki esnafla sokakta açıklama yapan muhtar Hanifi Özdemir, Yolun ortasına konulan metal, plastik dubalar çevre esnafına zarar verir. Bu caddede yoğun trafik akışı var. Dubalar konulduğu zaman trafik tıkanması oluşacak ve kazalar yaşanacak. Belediye trafik akışını sağlıklı şekilde istiyorsa bunu duba döşeyerek gideremez. Akşemsettin Caddesi'nin bir an önce trafiğe açılması gerekir. Ben dubalar döşenirken, durumu izah etmek istedim. Muhtar olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için buradayım. Bu dubalar yüzünden araçlarıyla alışverişe gelenler, kısa süreliğine de olsa araçlarını park edemeyecekler. Hatta esnaf da yük indirme işini yapamayacak dedi.