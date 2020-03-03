Çorum belediyesi 4 bin 500 gül fidesi dikti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum belediyesi 4 bin 500 gül fidesi dikti - Son Dakika

Çorum belediyesi 4 bin 500 gül fidesi dikti

6 saat önce

Çorum Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte süs bitkileri ve çiçeklerinin ekim ve dikimini hızlandırdı.

Çorum belediyesi 4 bin 500 gül fidesi dikti, System.String[]

Çorum Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte süs bitkileri ve çiçeklerinin ekim ve dikimini hızlandırdı. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin muhtelif yerlerinde gül ve diğer süs bitkilerinin dikimini gerçekleştiriyor.


Şehir genelinde değişik renklerde 4 bin 500 gül fidesi diktiklerini söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bahar ayı ile birlikte güllerin rengarenk açacağını söyledi.


Park ve yeşil alanlarla birlikte refüjlere de gül fidesi ve süs bitkileri diktiklerini kaydeden Başkan Aşgın, Çorum'u güzelleştirmek için park ve yeşil alanlarda yaptıkları çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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