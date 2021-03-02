Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak - Son Dakika

Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak

02.03.2021 14:31
Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak, System.String[]

Çorum Belediyesi, dört mahallede dört sentetik halı saha yapacak.

Çorum Belediyesi, dört mahallede dört sentetik halı saha yapacak. Gülabibey, Mimarsinan, Bahçelievler ve Üçtutlar Mahallelerine yapılacak olan sahaların ilkinin temeli Gülabibey'de atıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla yapılacak olan 4 yeni sentetik halı sahayı Nisan ayı içerisinde tamamlayıp çocuklar ve gençlerin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

24 x 44 metre ebatlarındaki sentetik halı sahaları ilk etapta Gülabibey ve Mimarsinan'a sonrasında ise Bahçelievler ve Üçtutlar Mahallelerine yapacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik hizmetlerimize devam ediyoruz. Şehrimize 4 adet sentetik halı saha daha kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Buradaki çalışmalarımız tamamlanınca çocuklar ve gençlerimiz güvenli bir oyun alanı daha kazanmış olacaklar. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'Muhtar Belli'den Başkan Aşgın'a teşekkür'

Belediye Başkanı Aşgın'ın sentetik halı saha temel atma çalışması ziyaretine eşlik eden Gülabibey Mahalle Muhtarı Hasan Belli, Başkan Aşgın ve ekibine teşekkür etti. Belli, "Mahallemizdeki ilk halı sahanın temeli atıldı. İnşallah yanına yüzme havuzumuz yapılarak mahallemizdeki gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir alan olarak kazandırmış olacağız. Bu hizmetin buraya yapılmasında Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak
Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak
Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak
Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak

Halil İbrahim Aşgın, Bahçelievler, Spor Toto, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak - Son Dakika Spor


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