Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıyor - Son Dakika

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıyor

6 saat önce

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor.

Çorum Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı yapıyor, System.String[]

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz alışveriş yapabildiği Gıda Bankasındaki çalışmaları inceledi.

Aşgın, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla dışarı çıkamayan yaşlıların evine hizmet götürdüklerini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 65 yaş üstündeki vatandaşların yaşadığı 703 eve gıda yardımı ulaştırdıklarını bildiren Aşgın, "Ayrıca evde temizlik hizmeti sağlanan 500 ailemize, sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, tuvalet kağıdı, peçete ve kolonyadan oluşan hijyen seti ulaştırdık. Salgın nedeniyle daha fazla risk altında olan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşlara mecbur olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Aşgın, "Yaşlılarımızın gönülleri rahat olsun, Çorum Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız." ifadesini kullandı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada ise yardım alan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtları incelenerek belirlendiği, yardım paketlerinin bu kişilerin adreslerine dağıtılmaya başlandığı kaydedildi.

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:50 Kaynak: AA

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