Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti - Son Dakika
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Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti

05.05.2022 17:05

Çorum Belediyesince 80 dönüm araziye ekilen yağlık ayçiçeği tohumlarından yaklaşık 30 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Çorum Belediyesince 80 dönüm araziye ekilen yağlık ayçiçeği tohumlarından yaklaşık 30 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması" yönündeki talimatı üzerine harekete geçen Çorum Belediyesi, Düvenci köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun çevresinde bulunan araziyi tarıma kazandırmaya karar verdi.

Belediye personelince tarıma uygun hale getirilen araziye sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumu ekildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekim yapılan tarlayı ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Aşgın, ayrıca traktöre binip tohum ekme makinesi ile ayçiçeği tohumu ekti.

Aşgın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 28 yıldır ekilmeyen 80 dönüm arazide yeniden tarım yapmaya başladıklarını belirtti.

Tarımsal üretim konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla belediyeye ait elverişli alanlarda tarım yapmayı planladıklarına işaret eden Aşgın, "Bugün inşallah ayçiçeği tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Buradan çıkacak yaklaşık 30 bin kilogram ayçiçeğini yağa çevirmek suretiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtacağız. Hem tarımsal üretimde farkındalığı artırma hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma anlamında önemli bir girişim." ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim Aşgın, arazisi olan herkesi imkanları ölçüsünde tarımsal üretim yapmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Bütün hemşehrilerimizi boş arazilerini, tarlalarını değerlendirmeye, mümkün olduğunca topraklarını ekmeye davet ediyorum. Tarımın, gıda temininin ne kadar önemli olduğunu son dönemlerde daha yakından hissediyoruz. İnşallah Çorum Belediyesi olarak yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla tarımsal üretimi artırma noktasındaki gayretimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah Halil İbrahim bereketi olur."

Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti
Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti
Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti
Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti
Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi 80 dönüm araziye yağlık ayçiçeği ekti - Son Dakika


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