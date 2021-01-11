Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti - Son Dakika

Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti

11.01.2021 20:02
Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti, System.String[]

Çorum Belediyesi, satın aldığı 59 aracı daha kent halkının hizmetine sundu.

Çorum Belediyesi, satın aldığı 59 aracı daha kent halkının hizmetine sundu. Araçlar için Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "AK Parti belediyeciliği ve gönül belediyeciliği 2020 yılında da zirve yaptı" dedi.

Çorum Belediyesi araç parkını güçlendirdi. Daha önceden kiralık araçlarla hizmet sunan Çorum Belediyesi artık kendi araçlarını kullanacak. Belediyenin öz kaynakları ile Çorum'a kazandırılan 59 hizmet aracı için anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği yol ve altyapı çalışmaları, stadyumun hizmete açılması, çöpten elektrik üretimi, Çoruminia, ÇORBİS, refakatçı misafirhanesi, pandemi ile mücadele çalışmaları konularında bilgi verdi. Başkan Aşgın, hizmet araçlarını kiralamak yerine satın alınması sayesinde Çorum Belediyesi'nin ekonomik anlamda kar ettiğini vurguladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da, Çorum Belediyesi'nin önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'daki ekibi hizmetlerine devam ediyor" dedi.

Çimento fabrikası arazisinin satın alınması konusunda da Başkan Aşgın'a teşekkür eden Kavuncu, "Çimento fabrikası yerine yeni bir Çorum kurulacak" diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaklaşık 11 milyon lira değerindeki 59 araçlık filonun Çorum'a kazandırıldığını söyledi. Ceylan, "Salgın döneminde kredi kullanmadan belediyenin öz kaynakları ile 59 araç almak Çorum Belediyesi'nin bir başarısıdır" dedi.

Pandemi döneminde Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine 150 trilyon liralık yardım yapıldığını belirten Milletvekili Ceylan, "Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde oluyor" ifadelerini kullandı.

Emir alan değil milletin dediğini yapan bir hükümetin iş başında olduğunu belirten Ceylan, "Çorum'a 20 katrilyon liralık yatırım yapan hızlı treni de getirir, havaalanını da getirir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yeni araçların anahtarlarını teslim etti. Anahtar teslim töreni, yeni araçların Gazi Caddesi'ndeki konvoy geçişiyle sona erdi.

Öte yandan Çorum Belediyesi'nin yeni aldığı araçlar arasında yer alan Mobil İkram Aracı'nda Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlara çorba ikram edildi. Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törene AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı. - ÇORUM

Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti
Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti
Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti
Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti
Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti
Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti
Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti

Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet Meydanı, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi araç parkına 59 araç ilave etti - Son Dakika


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