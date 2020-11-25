Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek - Son Dakika

Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek

25.11.2020 17:25
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek, System.String[]

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan "Bedesten" gün sayıyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan "Bedesten" gün sayıyor. Proje çalışmalarında sona gelinen Bedesten için kısa bir süre sonra yapım ihalesine çıkılacak.

Bedesten'in Türk ticari hayatında önemli bir yer sahip olduğunu, adeta ticaretin kalbi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1580 tarihli bir belgede de Çorum'da bir bedestenin bulunduğunu bildiklerini ve Çorum'un silüetine önemli katkılar sağlayacak olan böyle bir yapıyı Çorum'a kazandıracaklarını söyledi.

Bedesten projesinin Çorum'la özdeşleşecek, Çorum'un marka değerine önemli katkı sağlayacak bir proje olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, "4 bin 300 metrekare arsaya yapacağımız bedesten, 12 bin metrekarelik inşaat alanında sahip olacak. Bedesten içerisinde alt ve üst katlarda toplam 25 dükkan yer alacak." dedi.

Bedestenin şehrin kültür turizmine ve ticari potansiyeline de önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Seçim dönemi verdiğimiz tüm sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Şehrimizin gelişimine katkı sunacak projelerimizle ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük. Bu titiz çalışmalarımızın neticesinde hem ekonomik yapımızı güçlendirdik hem de projelerimizin tamamına yönelik çalışmalar içerisine girdik. Bedesten projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yapım ihalesini de kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu..

'Bedestenin altı otopark olacak'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İnayetullah Cami yanında inşa edilecek olan bedestenin altına da 245 araçlık yer altı otoparkı yapacaklarını söyledi.

Şehir içi trafiğini rahatlatan ve şehrin önemli problemleri arasında yer alan otopark sorununa yönelik önemli çalışmalar yaptıkların belirten Başkan Aşgın, "Bedesten projemizle birlikte 245 araçlık bir yer altı otoparkına kavuşacağız. Yapacağımız bu çalışmayla bölgedeki otopark sorununa da önemli oranda çözüm getirmiş olacağız." diye konuştu. - ÇORUM

Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek

Halil İbrahim Aşgın, İnşaat, Çorum, Türk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek - Son Dakika


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