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Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde - Son Dakika

Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde

12.08.2021 14:18
Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde, System.String[]

Çorum Belediyesi, Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye ekip gönderdi.

Çorum Belediyesi, Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye ekip gönderdi.

Çorum'dan giden ekipler, selden etkilenen vatandaşlar için yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde yaşanan orman yangınlarına karşı Çorum Belediyesi olarak ellerinden gelen desteği verdikten sonra yaşanan sel felaketi için de seferber olduklarını söyledi.

Selin etkilediği bölgelerden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine Çorum Belediyesi olarak 12 personelle destek verdiklerini kaydeden Başkan Aşgın, "Müminler bir vücudun azaları gibidir. Herhangi bir azasında bir rahatsızlık olduğu zaman bütün azalar rahatsız olurlar. Bu Hz. Peygamber'in bir hadisi. Bu hadisin gereği olarak bölgemizde, çevremizde, ülkemizde ve dünyada herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman onun acısını, ızdırabını yüreğimizde yaşayan insanlarız" dedi.

"Çorumlular olarak kardeşliğin, barışın merkezi olduğu gibi merhametin de merkezi olarak hemen yardım etmek istedik" diyen Başkan Aşgın, "Dün itibariyle çevremizdeki illerde Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel felaketi yaşandı. Biz de derhal AFAD ile irtibata geçerek oradaki acil eylem planını öğrenmek suretiyle acil ihtiyaçları tespit ettik ve gece 00.00 itibariyle araçlarımız yola çıktılar. Bize verilen bölge Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi. Zaten haberlerde de gördüğümüz kadarıyla ciddi bir felaket yaşadı oradaki kardeşlerimiz. Bize de düşen kardeşlerimizin yarasını sarmak. 1 arazöz,1 merdivenli itfaiye aracı, 1 öncü ve ikmal itfaiye aracı, 1 vidanjör, 1 jeneratör, 1 Beko Loder ve 12 personelimiz o bölgeye ulaştı. Arkadaşlarımız gereken müdahaleye başladılar." şeklinde konuştu.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra mobil ikram aracını da gönderdiklerini bildiren Aşgın, "3 personelimizle birlikte yazılı mobil aracımızı da afet bölgesine doğru yola çıkarıyoruz. Gün içerisinde oraya ulaşmış olacaklar. Orada kimse açta açıkta kalmasın diye, merhametin de merkezi olan şehrimizdeki belediye olarak bizler tüm hemşehrilerimiz adına Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Diğer illerimizde de bizden talep olursa biz 24 saat oraya merhem olmaya hazır bir belediye olarak teyakkuzda bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde
Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde
Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde
Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde
Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde

Doğu Karadeniz, Kastamonu, Çorum, Sel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum Belediyesi ekipleri afet bölgesinde - Son Dakika


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