Çorum Belediyesi gazetecilere tulum, eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı - Son Dakika

Çorum Belediyesince, kentte görev yapan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen tulumu, eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan set dağıtıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, makamında yaptığı açıklamada, tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çekerek, Türkiye'de de salgına karşı belirli meslek gruplarının risk oranlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Kurum olarak risk altında bulunan başta belediye ve sağlık çalışanları olmak üzere tüm gruplara yardımcı olduklarını belirten Aşgın, "Bu risk gruplarından bir tanesi de medya. Basın mensupları kar kış demeden her türlü hava ve iklim koşullarıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Koronavirüsle mücadelede de etkin rol oynuyorlar. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında medyanın rolü çok önemli. Bugüne kadar da medya kuruluşları üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Basın mensuplarımız sorumluğunun farkında, bilincindeler." diye konuştu.

"Bu süreçte 'gazeteci arkadaşlarımıza ne yapabiliriz' diye düşündük ve bu anlamda en önemli şeyin hijyen ve dezenfeksiyon olduğu için bir paket hazırladık." diyen Aşgın, şöyle devam etti:

"İçinde koruyucu eldivenler, maskeler, dezenfektan maddesi, kolonyalı mendil ve hijyen tulumunun olduğu bir set hazırladık. Bu setleri gazeteci arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu süreçte fedakarca çalışan meslek gruplarını asla unutmayacağız. Onlara desteklerimiz devam edecek."

Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent sakinlerine "evde kalmaları" çağrısını yineleyen Aşgın, daha sonra kentte görev yapan basın mensuplarına hazırlanan setleri hediye etti.