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Çorum Belediyesi "Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz" temalı uçurtma şenliği düzenledi.

Çomar Barajı'nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe çocukların yanı sıra engelli bireylerinde ilgisi yoğun oldu.

Müzik dinletisi ve ikramlarla başlayan etkinlik kapsamında geri dönüşüm ürünleri ile tasarlanmış 'En güzel uçurtma' yarışması düzenlendi.

18 kişinin katıldığı yarışma sonunda 3'ü mansiyon olmak üzere 6 uçurtma dereceye girerken, birincilik ödülü Çorum'un Dodurga ilçesinden şenliğe gelen Rabia Rumeysa Şileli'nin eski şemsiye parçalarından tasarladığı uçurtmanın oldu.

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, güzel bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz. Aslında hayallerimizi gökyüzüne uçururken, hayallerimizi gerçekleştirmenin azmini, kararlılığını ve heyecanını da yüreğimizde taşıyoruz. Bu yavrularımız uçurtmaları yaparken hem geleneğimizi yaşatıyorlar hem de kendileri bu kıvancı, heyecanı ve onuru yaşıyorlar" dedi.

Aşgın konuşma sonrası dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.