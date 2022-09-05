Uçurtma şenliği - Son Dakika
Üye Girişi

Uçurtma şenliği

05.09.2022 07:58

Çorum Belediyesi "Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz" temalı uçurtma şenliği düzenledi.

Çorum Belediyesi "Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz" temalı uçurtma şenliği düzenledi.

Çomar Barajı'nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe çocukların yanı sıra engelli bireylerinde ilgisi yoğun oldu.

Müzik dinletisi ve ikramlarla başlayan etkinlik kapsamında geri dönüşüm ürünleri ile tasarlanmış 'En güzel uçurtma' yarışması düzenlendi.

18 kişinin katıldığı yarışma sonunda 3'ü mansiyon olmak üzere 6 uçurtma dereceye girerken, birincilik ödülü Çorum'un Dodurga ilçesinden şenliğe gelen Rabia Rumeysa Şileli'nin eski şemsiye parçalarından tasarladığı uçurtmanın oldu.

Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, güzel bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, "Hayallerimizi gökyüzüne uçuruyoruz. Aslında hayallerimizi gökyüzüne uçururken, hayallerimizi gerçekleştirmenin azmini, kararlılığını ve heyecanını da yüreğimizde taşıyoruz. Bu yavrularımız uçurtmaları yaparken hem geleneğimizi yaşatıyorlar hem de kendileri bu kıvancı, heyecanı ve onuru yaşıyorlar" dedi.

Aşgın konuşma sonrası dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

YORUMLAR
500
Çorum'da iki kişi bıçakla yaralandı Çorum'da iki kişi bıçakla yaralandı DSİ Çorum'da yapacağı 35 proje için 2 milyar 349 milyon lira ödenek ayırdı DSİ Çorum'da yapacağı 35 proje için 2 milyar 349 milyon lira ödenek ayırdı
Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçurtma şenliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:17 TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı
08:14 Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi
07:55 Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi
07:45 Dmitri Medvedev, Batı'nın Rusya planına meydan okudu: İnsanlık için kıyamet günü olur
01:15 Sunucu Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabından Yunanistan'a tepki gösterdi: Başınızı ezeceğiz
00:42 Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur
00:27 Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
23:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeler var
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 08:32:49. #1.13#
SON DAKİKA: Uçurtma şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement