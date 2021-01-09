Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek - Son Dakika

Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek

09.01.2021 17:11
Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ocak ayı Belediye Meclisinde uygulama koyacakları sosyal destek kartı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ocak ayı Belediye Meclisinde uygulama koyacakları sosyal destek kartı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Aşgın, "Gönül Belediyeciliği çalışmalarımız kapsamında öncü çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye'de çok az belediyede bulunan bir çalışmaya sosyal destek kartı uygulamasına geçiyoruz. Hemşehrilerimiz bundan sonra Gıda Bankasına gelmek yerine, istediği yerden, şehrin yerel esnafından alışveriş yapabilecek." dedi.

Sosyal belediyeciliğin en önemli uygulamalarından biri olan gıda bankası, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bu zamana kadar önemli bir destek noktası olduğunun kaydeden Başkan Aşgın, gıda bankası uygulaması yerine bundan sonra sosyal destek kartı uygulamasıyla bu sosyal belediyecilik çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti.

Belediye Başkan Aşgın, "Sosyal destek kartı uygulaması ile vatandaşımız için tahsis edilen miktarı bankaya peşin olarak yatıracağız. Bu miktar banka tarafından karta yüklenecek. Hemşehrilerimiz ülke çapında faaliyet gösteren zincir marketler haricindeki ilgili bankayla anlaşmalı tüm alışveriş noktalarından alışveriş imkanı bulabilecekler. Hemşehrilerimiz alışverişinin bir kısmını bir marketten, bir kısmını başka bir marketten yapabilecek ve hem fiyat hem kalite konusunda seçici davranabilecektir. Ayrıca ihtiyacı olan madde ne ise onu alabilecektir." diye konuştu.

Sosyal destek kartı ile yılda 1 Milyon TL tasarruf

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gıda Bankası uygulasından sosyal destek kartı uygulamasına geçilmesiyle birlikte yıllık 1 Milyon TL, tasarruf yapacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, bu 1 Milyon TL'nin de yine gönül belediyeciliği kapsamında sosyal destek kartından faydalanan vatandaşlar için kullanacaklarının altını çizdi.

Başkan Aşgın, "Gıda Bankası uygulamasından vazgeçerek market kirası, işletme ve personel giderleri gibi kalemlerden yıllık 1 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Böylece sosyal yardımlarla ilgili bütçemize ciddi bir katkı sağlamış olacağız. İnşallah 1 ay gibi bir süre içerisinde sosyal destek kartı uygulamamızı hayata geçireceğiz." diye konuştu. - ÇORUM

Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek
Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek

Halil İbrahim Aşgın, Türk Lirası, Çorum, Ocak, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gözü Londra'da! Mesut ile Arsenal arasındaki pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor Türkiye'de temsilcilik açma kararı alan dijital medya platformlarına Dailymotion da katıldı Karadeniz'de hamsi avının kısmen durdurulması balığın fiyatını artırdı Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim'den kadroda bir ilk Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Fatih Terim'den kadroda bir ilk         
17:47
Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı Koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı         
17:36
Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır Bakan Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine katılan Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözler: Terör örgütlerinin soytarısıdır         
16:38
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çeken 2 kişi yakalandı         
16:25
The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi         
15:50
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar         
14:20
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Edirne'ye giriş için korona testi zorunluluğu getirilince Bulgar akını sona erdi Edirne'ye giriş için korona testi zorunluluğu getirilince Bulgar akını sona erdi         
12:47
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 18:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei