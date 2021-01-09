Çorum belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal destek kartı verecek - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ocak ayı Belediye Meclisinde uygulama koyacakları sosyal destek kartı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Aşgın, "Gönül Belediyeciliği çalışmalarımız kapsamında öncü çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye'de çok az belediyede bulunan bir çalışmaya sosyal destek kartı uygulamasına geçiyoruz. Hemşehrilerimiz bundan sonra Gıda Bankasına gelmek yerine, istediği yerden, şehrin yerel esnafından alışveriş yapabilecek." dedi.

Sosyal belediyeciliğin en önemli uygulamalarından biri olan gıda bankası, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bu zamana kadar önemli bir destek noktası olduğunun kaydeden Başkan Aşgın, gıda bankası uygulaması yerine bundan sonra sosyal destek kartı uygulamasıyla bu sosyal belediyecilik çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti.

Belediye Başkan Aşgın, "Sosyal destek kartı uygulaması ile vatandaşımız için tahsis edilen miktarı bankaya peşin olarak yatıracağız. Bu miktar banka tarafından karta yüklenecek. Hemşehrilerimiz ülke çapında faaliyet gösteren zincir marketler haricindeki ilgili bankayla anlaşmalı tüm alışveriş noktalarından alışveriş imkanı bulabilecekler. Hemşehrilerimiz alışverişinin bir kısmını bir marketten, bir kısmını başka bir marketten yapabilecek ve hem fiyat hem kalite konusunda seçici davranabilecektir. Ayrıca ihtiyacı olan madde ne ise onu alabilecektir." diye konuştu.

Sosyal destek kartı ile yılda 1 Milyon TL tasarruf

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gıda Bankası uygulasından sosyal destek kartı uygulamasına geçilmesiyle birlikte yıllık 1 Milyon TL, tasarruf yapacaklarını söyledi. Başkan Aşgın, bu 1 Milyon TL'nin de yine gönül belediyeciliği kapsamında sosyal destek kartından faydalanan vatandaşlar için kullanacaklarının altını çizdi.

Başkan Aşgın, "Gıda Bankası uygulamasından vazgeçerek market kirası, işletme ve personel giderleri gibi kalemlerden yıllık 1 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacağız. Böylece sosyal yardımlarla ilgili bütçemize ciddi bir katkı sağlamış olacağız. İnşallah 1 ay gibi bir süre içerisinde sosyal destek kartı uygulamamızı hayata geçireceğiz." diye konuştu. - ÇORUM