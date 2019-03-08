Çorum Belediyesi Macaristan ve Litvanya'dan Belediyelerle İş Birliği Yapacak

Çorum Belediyesinin, Macaristan'ın Szarvas ve Litvanya'nın Telsiai belediyeleriyle iş birliği yaparak, teknolojinin yanı sıra tecrübe ve kültür paylaşımında bulunacağı bildirildi.

Çorum Belediyesinin, Macaristan'ın Szarvas ve Litvanya'nın Telsiai belediyeleriyle iş birliği yaparak, teknolojinin yanı sıra tecrübe ve kültür paylaşımında bulunacağı bildirildi.



"Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında Çorum Belediyesince hazırlanan "Akıllı Şehir İçin Yol Haritası" projesinin tanıtım toplantısına katılmak üzere kente gelen Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga, Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret etti.



Türkiye, Macaristan ve Litvanya arasında önemli bir iş birliği projesinin hayata geçirildiğini belirten Bruzga, proje ile üç şehrin yeni şehircilik teknolojilerini yakından takip edebileceğini belirtti.



Çorum'un Hititler başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bruzga, "Bugün önemli bir projeye başlıyoruz. Başlayacağımız proje, akıllı şehir programıdır. Bence bu çok önemli. Yeni teknolojiyi kapsayan bir proje olacak. Sizin şehriniz, Türkiye'nin en eski şehirleri arasındadır. Sembolik olarak en eski şehirlerden biri olan Çorum, en yeni teknolojileri almaya hazırdır. Bu da Türkiye açısından önemli bir güzelliktir." ifadesini kullandı.



Gül de proje sayesinde Macaristan'ın Szarvas ve Litvanya'nın Telsiai belediyeleri ile işbirliği yaparak şehircilik konusundaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini anlattı.



Proje kapsamında geliştirilecek iş birliğiyle üç şehrin birbiri arasında teknolojinin yanı sıra tecrübe ve kültür paylaşımında da bulunacağının altını çizen Gül, "Bu sayede çok daha iyi şehirler inşa edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.



Çorum'un 5 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir tarih şehri olduğunu dile getiren Gül, şunları kaydetti:



"Çorum ilimiz, Hattiler ve ardından Hititlerden bu yana tarihe damga vurmuş medeniyetlere başkentlik yapmıştır. Ayrıca tarihin ilk yazılı barış antlaşması olarak bilinen Kadeş Barış Antlaşması da Hititliler ve Mısırlılar arasında Hattuşa'da imzalanmıştır. Çorum ilimiz, sahip olduğu tarihi mirasın yanı sıra sanayi üretimiyle de ön plana çıkmaktadır. İlimizdeki Organize Sanayi Bölgesinden 125 ülkeye ihracat yapılmaktadır."

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