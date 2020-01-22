Çorum Belediyesi'nde kar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi'nde kar mesaisi - Son Dakika

Çorum Belediyesi'nde kar mesaisi

6 saat önce

Çorum Belediyesi, karla mücadele ekipleri kar yağışı sonrası yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarını ara sokaklarda da tamamladı.

Çorum Belediyesi'nde kar mesaisi, System.String[]

Çorum Belediyesi, karla mücadele ekipleri kar yağışı sonrası yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarını ara sokaklarda da tamamladı.


Belediye, ana arterlere yapılan ilk müdahalenin ardından ara sokaklar, okul etrafları ve yüksek kesimlerde de yaptığı kar temizleme çalışmalarını da sonlandırdı. Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada 9 kepçe ve 3 greyderin katıldığı çalışmaların şehrin tüm noktalarına ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada "Ara sokaklardaki kar birikintilerini de kaldırdık. Ekiplerimiz tarafından toplanan karlar boş alanlara toplandı" denildi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
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