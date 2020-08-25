Çorum Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği - Son Dakika

Çorum Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği

Çorum Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günlerden geçen minibüsçü, taksici ve servisçilere yönelik aldığı destek kararı kamuoyundan takdir topladı.

Çorum Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği, System.String[]

Çorum Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günlerden geçen minibüsçü, taksici ve servisçilere yönelik aldığı destek kararı kamuoyundan takdir topladı.

Çorum Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektörlerin başında yer alan servis, minibüs ve taksici esnafıyla yaptıkları görüşmeler neticesinde Çorum'da ticari faaliyetlerini sürdüren S ve M plakalı araçların 2021 yılına ait güzergah izin belgesi ile yıllık çalışma ruhsatı vize ücretleri, T plakalı araçlarda 2020 yılı durak katılım ile işaret levhası ücretlerinin alınmayacağını açıkladı.

Esnaf dostu bir belediye olduklarının altını çizen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini geçici olarak kapatmak zorunda kalan esnafımızın yanında yer aldık. Alışveriş çekleri, gıda paketleri, belediyemizin kiracısı olan işletmelerin kiralarının ötelenmesi, esnafa dağıttığımız hijyen setlerimiz, otobüsçü esnafımıza yönelik yakıt destekleri ve daha pek çok konuda hep esnafımızın yanında yer aldık. Bugün de S, M ve T plakalı esnafımız yani servis, minibüs ve taksici esnafımıza destek olmak için yeni kararlar aldık. Aldığımız bu kararlarımızla inşallah esnafımızı bir nebze de olsun rahatlatmış olacağız. Bundan sonra da esnafımıza yönelik her türlü kolaylığı sağlamaya ve esnaf dostu bir belediye olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - ÇORUM

Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 18:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum Belediyesi'nden esnafa pandemi desteği - Son Dakika
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