Çorum Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi aileye eşya yardımı - Son Dakika

Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya devam ediyor.

Hayata geçirdiği projeler ve sosyal belediyecilik faaliyetleriyle örnek olan belediye ihtiyaç sahibi bir aileye eşya yardımı yaparak yüzleri güldürdü.

Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, eşya talebinde bulunan bir aileye yardımı yapılmasına vesile olduklarını dile getirdi.

Çorum Belediyesi'nin Gıda Bankası aracılığıyla sadece gıda yardımı yapmakla kalmadığını hayır yapmak isteyen vatandaşları da hayır ve yardımda buluşturuyor.

Çorum esnafının hayırseverlik noktasında duyarlı olduğunu kaydeden Candan, "Esnafımız kıyafet noktasında gıda bankamıza çok güzel yardımlarda bulunuyor. Hemşehrilerimiz de kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gıda bankamıza getiriyor. Biz de gerekli durumlarda bakım ve onarımlarını yaparak bu eşyalarımızı bugün olduğu gibi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Belediyemiz Gıda Bankası bu anlamda da alan elle veren eli buluşturmaya devam ediyor" dedi.

Candan, hayırseverler vatandaşlardan kullanım fazlası eşyalarını gıda bankasına ulaştırmaları çağrısında bulundu. - ÇORUM