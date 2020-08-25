Çorum Belediyesi'nden Kıbrıs caddesinde yağmur suyuna neşter - Son Dakika

Çorum'un bir bölgesinde daha yağmur suyu sorunu tarih olacak. Belediye, Kıbrıs Caddesindeki yağmursuyu sorununa neşter vuruyor.

Altyapıda önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, Milönü Caddesinden Kıbrıs Caddesine kadar yaklaşık Bin 500 metrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeyecek. Aşırı yağışlarda sel ve su taşkınlarına neden olan bölgelerdeki sorunları tek tek çözdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Özellikle sağanak yağmurlarda Zafer İlkokulu ve Sancaktar Cami civarında oluşan sel suları ve su baskınlarına neden olan görüntüler, yaptığımız altyapı çalışmalarıyla birlikte tarihe karışacak." dedi.

Zafer İlkokulu önünden başlatılan yağmursuyu hat çalışmaları Milönü Caddesi'nden devam ederek Kıbrıs Caddesi'ne ulaştı. Sona yaklaşılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 1500 metrelik yağmur suyu şebekesi ile birlikte eskiyen kanalizasyon hatları da yenilenmiş olacak. Öte yandan sel sularının oluşmasını önlemek ve yağmursularının tahliyesini sağlamak için yağmursuyu şebekesi döşenen güzergahtaki yollara belirli aralıklarla 2 metrelik ızgaralar da konulacak.

Şehrin altyapısını güçlendirme noktasında çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1500 metrelik yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarının Yeniyol, Kale ve Yavruturna Mahallelerinin önemli bir kısmını olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Halil İbrahim Aşgın, "Aşırı yağış durumunda yağmur suları sorunsuz bir şekilde tahliye edilecek ve sel oluşumunun önüne geçilecek. Bundan sonra yağmur yağdığı zaman hemşehrilerimiz böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacak. Çalışmamız bölge sakinlerimiz başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ÇORUM