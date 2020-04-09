Çorum belediyesi'nden muhtarlara hijyen seti - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin genelinde önemli çalışmalar yürüten Çorum Belediyesi, mahalle muhtarlarını da unutmadı. Her gün çok sayıda vatandaşla irtibat kuran muhtarlara hazırlanan hijyen setlerini Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü teslim etti.



Merkez mahalle muhtarları, kendilerine daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla eldiven, maske ve dezenfektandan oluşan hijyen setleri için Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.



Yaşanan yoğunluklar nedeniyle muhtarlıkların risk taşıdığını ve bu nedenle Çorum Belediyesi'nin kendilerini düşünerek hijyen seti hazırladığını ifade eden muhtarlar, "Belediye Başkanımıza hijyen setleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. İlk andan beri konoravirüs tedbirleri kapsamında Belediyemiz büyük bir gayretle çalışıyor." dediler. - ÇORUM