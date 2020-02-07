Çorum Belediyesi'nden sayaç donmalarına karşı uyarı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi'nden sayaç donmalarına karşı uyarı

6 saat önce

Çorum Belediyesi hafta sonu yaşanabilecek aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçlarında görülebilecek don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Çorum Belediyesi'nden sayaç donmalarına karşı uyarı, System.String[]

Çorum Belediyesi hafta sonu yaşanabilecek aşırı soğuklar nedeniyle su sayaçlarında görülebilecek don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.


Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının -13 dereceye kadar düşebileceğini belirterek, su sayaçlarında donmalar meydana gelebileceğini, bu nedenle tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.


Vatandaşların mağdur olmamaları için ev ve işyerlerine ait su sayaçlarını soğuktan korumaları gerektiğinin altını çizen Tuncel, "Soğuk nedeniyle bilhassa dışarıda bulunan su sayaçları ve su tesisatlarının donarak kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. İzolasyon malzemesi ile muhafaza altına almalıdırlar. Hemşehrilerimiz, su sayaçları donduğu takdirde herhangi bir müdahalede bulunmadan 185 numaralı su arıza hattını arayıp bilgi verebilirler" dedi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:32 Kaynak: İHA
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