Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım - Son Dakika

Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım

08.12.2020 13:50
Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım, System.String[]

Çorum Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatacak adımlar atmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatacak adımlar atmaya devam ediyor.

Gazi Caddesi'nin trafik yükünü azaltacak olan bir projeyi daha hayata geçiren Çorum Belediyesi, Kadeş Meydanı arkasından başlayarak Kıbrıs Caddesi'ne 15 metre genişliğe sahip bir yol açmak için kamulaştırdığı eski binaların yıkımına başladı.

Kentin çeşitli bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren belediye, hayata geçireceği yeni yol projesiyle de Yavruturna mahallesinin çehresini değiştirecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar ile birlikte yıkım çalışmalarını inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, kent meydanından Kıbrıs Caddesi'ne kadar yol genişletme çalışmaları için 6 binanın istimlak edildiğini ve yıkım çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını bildirdi.

Zahir, yıkımın ardından altyapı işlemlerini tamamlayarak yol genişletme çalışması yapacaklarını açıkladı.

Başkan Yardımcısı Zahir, "Yapacağımız yol genişletme çalışması ile Kadeş Meydanı ile Kıbrıs Caddesi arasındaki ulaşım çok daha rahat hale gelecek" dedi.

Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar da, "Belediye Başkanımızın talimatıyla yapılan incelemeler sonucu 15 metrelik yolumuzun açılması için çalışmalar başladı. Başkanımız mahallemizle ilgili her konuda birlikte istişare yaparak tamamlıyoruz. Başkanımız kot yüksekliğini de düşürerek bahar mevsiminde tamamen hizmete açacak yeni caddemizi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım
Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım
Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım
Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım

Kıbrıs Caddesi, Çorum, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi'nden şehiriçi trafiğini rahatlatacak adım - Son Dakika


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