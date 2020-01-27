Çorum Belediyesi'nden toplu taşıma sürücülerine eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi'nden toplu taşıma sürücülerine eğitim - Son Dakika

Çorum Belediyesi'nden toplu taşıma sürücülerine eğitim

6 saat önce

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü toplu taşıma şoförlerine yönelik seminer düzenledi.

Çorum Belediyesi'nden toplu taşıma sürücülerine eğitim, System.String[]

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü toplu taşıma şoförlerine yönelik seminer düzenledi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden komiser Bünyamin Demir tarafından Belediye konferans salonunda verilen eğitim seminerine Ulaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Ulaş A.Ş yöneticileri ve çok sayıda otobüs şoförü katıldı.


Trafik kuralları ve vatandaşa yönelik davranışların nezaket çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Bünyamin Demir, sürücü kaynaklı kazaların çoğunun özellikle cep telefonu kullanımından kaynaklandığını belirterek araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konusunda sürücüleri uyardı. Demir, "Çorum'da emniyet kemeri kullanımı geçtiğimiz yıllara oranla daha yüksek. Çünkü vatandaşlarımız artık daha bilinçli hale geldi." dedi.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden komiser Bünyamin Demir, farklı yer ve zamanlarda trafik kazalarından oluşan video görüntülerini şoförlere izletilerek alınması gereken dersler konusunda uyarılarda bulunuldu. - ÇORUM

Emniyet Müdürlüğü, Bünyamin Demir, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:59 Kaynak: İHA
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