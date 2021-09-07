Çorum Belediyesi, öğrenci servislerine hijyen seti hediye etti - Son Dakika

Çorum Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının açılması nedeniyle öğrenci taşıyan servislerin sürücülerine hijyen seti hediye etti.

2021-2022 eğitim öğretim yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallara uygun başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler sıkılaştı.

Öğrenci servislerinin sürücülerinden, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kriterlerin yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen hijyen tedbirlerine uymaları isteniyor.

Çorum Belediyesi de sürücülere katkıda bulunmak ve öğrencilerin salgından etkilenmelerini engellemek amacıyla servis sürücülerine eldiven, maske, kolonya ve dezenfektandan oluşan hijyen seti dağıttı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, hijyen setlerini Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli'ye teslim etti.

Çöplü, törende, belediye olarak salgınla mücadelede kentteki esnafı yalnız bırakmadıklarını, imkanlar dahilinde desteklediklerini söyledi.

Kentte salgının başlangıcından itibaren temizlik ve hijyene daha çok önem verdiklerini belirten Çöplü, "Bu kapsamda ilimizdeki 411 servis sürücüsüne hijyen seti dağıtıyoruz. Velilerimize ve öğrencilerimize başarılı bir yıl, servis sürücülerimize de işlerinde kolaylıklar diliyorum." dedi.

Gayretli de hijyen seti hediyesinden dolayı belediyeye teşekkür etti.