Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor - Son Dakika

Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor

6 saat önce

Sosyal medya üzerinden öğrencilerin bu zamana kadar yemediği ürünlerin tadına bakması için başlatılan kampanyaya Çorum Belediyesi destek vermeye ve bu zamana kadar leblebi ile tanışmayan öğrencileri leblebi ile tanıştırmaya devam ediyor.

Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor, System.String[]

Sosyal medya üzerinden öğrencilerin bu zamana kadar yemediği ürünlerin tadına bakması için başlatılan kampanyaya Çorum Belediyesi destek vermeye ve bu zamana kadar leblebi ile tanışmayan öğrencileri leblebi ile tanıştırmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz aylarda da Türkiye'nin farklı ilçe ve köy okullarındaki öğrencileri leblebi ile tanıştıran Çorum Belediyesi 3 okulda daha öğrencilerin leblebi ile tanışmasına vesile oldu. Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi Dutluk Köyü'nde bulunan Dutluk İmam Hatip Ortaokulu, Bitlis'in Tatvan ilçesi Yoncabaşı Köyü İlkokulu ve Ordu'nun Çaybaşı İlçesi Atatürk Ortaokulu öğrencileri hayatlarında ilk defa leblebinin tadına baktılar. Çorum Belediyesi tarafından gönderilen leblebi çeşitlerinin tadına bakan öğrenciler leblebiye hayran kaldılar.


Sosyal medyadan gönderdikleri mesajlara kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden öğretmenler öğrencilerin yaşadığı leblebi ile ilk defa tanıştıklarını ve oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. - ÇORUM

Bitlis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti
İYİ Partili Türkkan, sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir? 54 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, kusursuz fiziğiyle mest etti Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
01:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar hız kesmeden devam... - Son Dakika
01:04 Putin ve Macron Libya krizini görüştü - Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin dünya teknoloji üretimindeki payını arttırabilmek... - Son Dakika
00:48 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Son Dakika
00:39 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]