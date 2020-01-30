Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor - Son Dakika

Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor

6 saat önce

Çorum Belediyesi, "Ben Onu Hiç Yemedim" kampanyası kapsamında 'Meşhur Çorum Leblebisi" ile minikleri sevindiriyor.

Çorum belediyesi öğrencileri leblebi ile tanıştırıyor, System.String[]

Çorum Belediyesi, "Ben Onu Hiç Yemedim" kampanyası kapsamında 'Meşhur Çorum Leblebisi" ile minikleri sevindiriyor.


Sosyal medya üzerinden başlatılan bir kampanya doğrultusunda öğretmenler, çocukların daha önce tatmadığı yiyecekleri temin ediyor. Çorum Belediyesi de bu kampanyaya leblebiyle destek verdi.


'Leblebiyle beraber sevgimizi, Çorum insanının sıcaklığını, muhabbetini yurdumuzun dört bir yanındaki yavrularımıza gönderiyoruz' diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Sosyal medyadan böyle bir kampanya başlatılmış. Kampanya kapsamında Diyarbakır, Kütahya, Ordu, Bolu, Sakarya, Şanlıurfa, Bitlis gibi illerden il, ilçe veya köy okullarında leblebinin tadını merak eden yavrularımız öğretmenleri aracılığıyla belediyemize ulaşarak leblebi talebinde bulundular. Biz de onlara sadece leblebi göndermekle kalmadık, sevginin, barışın ve medeniyetin başkenti Çorum'dan sevgi, muhabbet ve hoşgörüyü de paketin içerisine ekledik. Yurdumuzun çeşitli illerindeki yavrularımızın leblebiyi tattıkları anda yüzlerindeki mutluluk bizim de içimizi ısıttı, yüzümüzde tatlı bir tebessüm oluştu" dedi.


'Kampanya kültür köprüleri kuruyor'


Kampanyanın kültür köprülerine vesile olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, "İlkokul, ortaokul çağında leblebi vesilesiyle Çorum'u öğrenen tarihi, kültürü hakkında bilgi edinen yavrularımız yarın birer yetişkin birey olduklarında muhakkak Çorum'a karşı bir muhabbet besleyecekler. Kampanya ya katılan tüm şehirler için bu böyle olacak. Biz kampanya desteğimizi bugüne kadar bütün taleplere anında cevap vererek gösterdik" şeklinde konuştu.


Başkan Aşkın, bundan sonra da talep edilmesi durumunda Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğrencilere leblebiyi ve Çorum'u anlatmak için aynı hassasiyeti göstereceklerini belirtti. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:26 Kaynak: İHA
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