Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi" kuruyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi 'refakatçi misafirhanesi' kuruyor - Son Dakika

Çorum Belediyesi "refakatçi misafirhanesi" kuruyor

6 saat önce

Çorum Belediyesi, refakatçi misafirhanesi kurmak için çalışma başlattı.

Çorum Belediyesi

Çorum Belediyesi, refakatçi misafirhanesi kurmak için çalışma başlattı.


Hasta yakınları ve refakatçilerinin misafir edilmesi amacıyla yapılması planlanan Refakatçi Misafirhanesi ile ilgili çalışmaları başlattıklarını söyleyen Başkan Aşgın, misafirhane olarak planlanan binada incelemelerde bulundu.


Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan belediyeye ait binayı inceleyen Başkan Aşgın, "Seçim dönemi söz verdiğimiz gibi tüm projelerimizle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hasta yakınlarını kendi misafirimiz olarak görecek, kapımızı çalanı kapıda bırakmayacağız. Bu amaçla inşa edeceğimiz refakatçi misafirhanemiz büyük bir eksikliği de gidermiş olacak" dedi.


Sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak uzak köy, ilçe veya çevre illerden Çorum'a tedavi görmek amacıyla gelen hasta yakınlarının bu misafirhaneden yararlanabileceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Burada hasta yakınları dilediği saatlerde dilediği zaman misafirhanemizde kalabilecekler. Hastanemize yakın olan bu tesisimizde, sıcak suyundan yiyecek ikramına kadar her türlü hizmetimizi hemşehrilerimize sağlayacağız. Bu projemizde çok dua almak istiyoruz. Bu projemiz, Çorum halkının insani meselelere yaklaşımındaki duyarlılığının da aynası olacaktır. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:16 Kaynak: İHA
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