Çorum Belediyesi sayaç donmalarına karşı uyardı - Son Dakika

Çorum Belediyesi soğuk havaların kendisini iyice hissettirmesi ile birlikte su sayaçlarının korunması konusunda vatandaşları uyardı.



Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği belirtilerek uygun şartlarda bulunmayan su sayaçlarının donabileceğini kaydetti.



Vatandaşlardan mağdur duruma düşmemesi için ev ve işyerlerine ait su sayaçlarını soğuktan korumaları gerektiğini belirten Tuncel, "soğuk nedeniyle bilhassa dışarıda bulunan su sayaçları ve su tesisatlarının donarak kullanılamaz hale gelmesi kaçınılmazdır. Abonelerimizin don olaylarında zarar görmemeleri için su sayaçlarını ve su tesisatlarını kontrol etmeleri, izolasyon malzeme ile muhafaza altına almaları menfaatlerine olacaktır.



Ayrıca sayacın donması veya patlaması sonucu sayaçtan su akması durumunda derhal Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüze müracaat etmelidirler"dedi. - ÇORUM