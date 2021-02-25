Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı - Son Dakika

Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı

25.02.2021 16:37
Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı, System.String[]

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan sosyal destek kartlarının dağıtımına başlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan sosyal destek kartlarının dağıtımına başlandı.

Sosyal Destek Kart tanıtım toplantısında Gıda bankasını kapatarak bunun yerine sosyal destek kartı uygulamasına geçileceğini açıklayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşların yerel esnaftan tekel ve tütün ürünleri hariç alışverişlerini istedikleri gibi yapma imkanına kavuşacaklarını vurgulamıştı.

Sosyal Destek Kartlarının dağıtımına başladıklarını belirten Başkan Aşgın, "Belediyemize kayıtlı yaklaşık 8 bin ailenin kartlarını dağıtmaya başladık. İlgili arkadaşlarımız her gün 150 kişiyi telefonla arayıp belirli saat aralıklarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre randevu veriyor. Kartlarımızı kart teslim tutanağı ile birlikte teslim ediyoruz." dedi.

Bugüne kadar 600 kartı sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, "Kartları kullanacak olan hemşehrilerimize Vakıfbank tarafından şifre gönderilecek. Bu şifre ile birlikte Mart ayından itibaren listesini verdiğimiz marketlerden alışverişlerini yapabilecekler. Kart sahiplerinin yine dikkat edeceği hususlardan biri bu kartların para çekme kartı olmadığı sadece alışveriş için belirlenen 45 yerel esnaftan gıda, kırtasiye, manav, şarküteri, temizlik ürünlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek olmalarıdır. Sosyal destek kartı tekel ürünleri elektronik, kozmetik, beyaz eşya alışverişlerinde geçerli olmayacaktır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ÇORUM

Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı
Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı
Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı
Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı
Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı

Halil İbrahim Aşgın, Tütün, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum Belediyesi sosyal kartların dağıtımına başladı - Son Dakika


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