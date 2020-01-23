Çorum Belediyesi su fiyatlarında yüzde 10 indirim yapacak - Son Dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su fiyatlarında yüzde 10 indirim kararı aldıklarını bildirdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminde vatandaşların başta ısınma olmak üzere çeşitli alanlarda giderlerinin arttığını, bu nedenle vatandaşları bir nebze olsun rahatlatabilmek için katkı sunmak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda içme suyunda yüzde 10 indirim yapma kararı aldıklarını kaydeden Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Kış aylarında harcama kalemleri artıyor. Biz de karınca kararınca böyle bir indirim kararı aldık. Amacımız Hakk'ın rızası, halkımızın duasıdır. Şubat ayından itibaren başlayacak indirim Ramazan ayı sonrasında 1 Haziran'a kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Suya indirim konusunun gündemlerinde olduğunu, konuyu AK Parti, CHP ve MHP Belediye Meclis Grup Başkanlarıyla paylaştığını belirten Başkan Aşgın, 27 Ocak Pazartesi günü Belediye Meclisini olağanüstü toplayacaklarını ve suya indirim kararını tüm meclis üyelerinin katılımıyla oy birliğiyle alacaklarını vurguladı.



Aşgın, gazilerin, şehit yakınlarının, dul ve yetimlerin içme suyundan yüzde 50 oranında indirimli faydalanmaya devam edeceğini de açıklamasına ekledi.