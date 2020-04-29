Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını hızlandırdı

6 saat önce

Çorum Belediyesi, karasinek ve sivrisineğin en büyük üreme kaynakları olan hayvan gübrelik alanlarında ve dere yataklarında mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını hızlandırdı, System.String[]

Çorum Belediyesi, karasinek ve sivrisineğin en büyük üreme kaynakları olan hayvan gübrelik alanlarında ve dere yataklarında mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.


Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vektörel mücadele ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda karasineklerin üreme kaynağı olarak tespit edilen 105 kaçak gübre döküm alanı ve 30 sivrisinek üreme kaynağında etkin mücadele gerçekleştirildi. Ekipler, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere de anında müdahale ediyor.


12 ay boyunca vektörel mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, insanların yaşam kalitesini etkileyen karasinek ve sivrisineklerle kaynağında mücadele ettiklerini vurguladı.


Birçok hastalığın kaynağı olan vektörle mücadeleyi şehir genelinde tespit ettikleri üreme alanlarında fiziksel ve larva mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, "Problemi kaynağında çözmek için bu çalışmamıza büyük önem veriyoruz. Şehir merkezinde ise hava sıcaklıkları arttığında ULV araçlarımızla her hafta cadde ve sokaklarımızda, evsel atık çöp konteynırlarında ise 15 günde bir vektörel mücadele çalışması yapacağız. Vektörel mücadele hangi cadde, sokak ve alanda yapılıyor ise bunu araçlarımızdaki online takip cihazlarıyla takip ediyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünleri kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atmamak için ilaçların uygulama oranlarına ve ilaçlama saatlerine dikkat ediyoruz."dedi.


'Derelerde sivrisinekle mücadele'


Belediye ekipleri, sivrisineklerin ürediği su birikintisi olan yerlerde ve derelerde tablet uygulaması ile sivrisinekle mücadele çalışması yapıyor. Sivrisineklerin özellikle durgun su birikintilerinden kaynaklandığını ifade eden Başkan Aşgın, "Vatandaşlarımız sivrisineklerin oluşmaması için bahçelerinde ve çevrelerinde durgun su birikintilerinin oluşmasını engellemelidirler. Bahçede ve balkonda saksı altlarında kalan su birikintileri sinek oluşumunu tetiklemektedir. Hemşehrilerimizden bu konuda daha hassas olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.


'Vatandaşın desteği önemli'


Kaçak döküm yapılan gübrelik alanlar ve küçük su birikintilerinde binlerce larvanın üreyebileceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Vektörel mücadelede vatandaşlarımızın desteği bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın aldığı önlemler birleşince daha etkili ve daha güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hemşehrilerimiz evsel katı atıklarını çöp poşetlerinin ağzını kapatarak çöp konteynırına bırakıp konteynır kapaklarını da kapalı tutmaları gerekmektedir. Alınacak bu önlemler vektörel mücadelemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Yazılı, fotoğraflı ve görüntülü olarak talep ve şikayetlerinizi 0501 100 19 19 WhatsApp hattımıza iletebilecekleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ait 333 11 99 ve 212 19 46 telefon numaralarından da bildirebilirler." diye konuştu. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 04:51 Kaynak: İHA


Son Dakika

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran son açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu         
22:55
Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı Rusya'da reform krizi büyüyor! Destekçileri Putin'e karşı kazan kaldırdı         
22:46
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu         
22:40
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu         
22:38
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Karabay: Koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneklerden biri plazma tedavisi         
22:27
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız         
22:12
Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ayrılıyor" iddiasına noktayı koydu         
22:06
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!         
21:45
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu         
21:18
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu         
21:13
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık         
21:12
Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu         
21:10
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü         
20:49
Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü Bağcılar'da bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'ndeki yangın söndürüldü         
20:38
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı         
20:37
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı         
19:58
Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi Malatya'da virüs ve bakterileri 1 dakikada temizleyen kabin üretildi         
19:55
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi         
19:02
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum         
18:50
New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla New York Times'tan çarpıcı koronavirüs iddiası: Ölü sayısı resmi rakamlardan daha fazla         
18:50
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı         
18:35
Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi         
18:17
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: İsveç'ten getirilen hasta Emrullah Gülüşken ile akrabalığı var mı?         
18:13
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
18:12
İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı İstanbul'da trafik, havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı         
18:05
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?         
18:05
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
17:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti         
17:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2020 23:18:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]