Üye Girişi
Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı - Son Dakika

Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı

09.06.2021 21:00

Çorum Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaşına yüzde 32 zam içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Çorum Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaşına yüzde 32 zam içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Buharaevler Kültür Merkezi'nde, Çorum Belediyesi personel şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 1400 çalışanı kapsayan TİS imza töreni düzenlendi. Törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sözleşmeye imza attı.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, belediye işçileri arasında uygulanan 8 yevmiye kalemini 3'e düşürdüklerini söyledi.

Bu sayede aynı ya da benzer işi yapsa da farklı ücret alan işçiler arasındaki adaletsizliği giderdiklerini belirten Aşgın, bu sayede çalışma barışı açısından da önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Toplu iş sözleşmelerinin işçinin bayramı olduğunun altını çizen Aşgın, "Belediyemizden en düşük ücret alan 1216 işçimizin bir önceki sözleşmeye göre günlük yevmiyesi 113 lira idi. Belediyemizin imkanlarını zorlayarak bunu 140 liraya çıkardık. İkinci grupta yer alan 150 personel için günlük yevmiye 148 lira, üçüncü gruptaki 34 personel için de 165 lira günlük yevmiye ücreti belirledik. Kardeşlerimize yevmiyeleri hayırlı olsun. Sosyal yardımlar ve ek ödemelerle 3 bin 860 lira olan en düşük işçi maaşı, yeni sözleşmeyle 4 bin 500 liraya yükseldi. En düşük maaş alan kardeşimiz, sosyal yardım ve desteklerle 4 bin 500 lira aylık ödeme alacak." dedi.

Aşgın, işçilere verilen sosyal yardımların da arttığına dikkati çekerek "Önceki sözleşmede Ramazan ve Kurban Bayramlarında 200'er lira yardım vardı. Bunu Ramazan Bayramı'nda 300, Kurban Bayramı'nda da 750 liraya yükselttik. Üniversite harici öğrenci okutan işçilerimize verilen 200 lira ek ödemeyi 250 liraya, üniversite öğrencisi okutan personele verilen ek ödemeyi ise 350 liradan 500 liraya çıkardık." diye konuştu.

İmzalanan TİS'in 2021 ve 2022 yıllarını kapsadığını, 2022'de de işçilerin aylık kazancında artış olacağını ifade eden Aşgın, 2 yılın ortalamasına bakıldığında bu sözleşmeyle maaşlarda yüzde 32, sosyal yardımlarda yüzde 40 artış sağladıklarını sözlerine ekledi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan ise TİS'in taraflar arasında kavgaya dönüşmeden, masada imzalanmasının son derece önemli olduğunu belirterek "Kavga etmeden, çatışmadan, grev ve benzeri olumsuzlukları yaşamadan, çalışanları huzursuz etmeden, şehir halkını rahatsız etmeden, makul ve orta yolda toplu iş sözleşmesi imzalanması çok kıymetli." ifadesini kullandı.

İyi zam anlaşmasının iyi bir toplu iş sözleşmesi anlamı taşımadığına işaret eden Aslan, "İyi bir toplu iş sözleşmesi gününde ve zamanında uygulanan, işimizin güvencede olduğu bir sözleşmedir. Bence bugün yaptığımız toplu iş sözleşmesi de iyi bir sözleşmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı
Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı
Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı
Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı
Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı

Halil İbrahim Aşgın, Hizmet İş Sendikası, Hak İş, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı 20:38 Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı 20:37 Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor 20:29 Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı 19:18 Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı 19:05 İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar         
22:09
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır         
20:37
Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu         
20:31
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi         
20:22
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip         
18:21
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 22:40:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement