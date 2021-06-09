Çorum Belediyesinde imzalanan TİS ile işçilere yüzde 32 zam yapıldı - Son Dakika

Çorum Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin maaşına yüzde 32 zam içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Buharaevler Kültür Merkezi'nde, Çorum Belediyesi personel şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 1400 çalışanı kapsayan TİS imza töreni düzenlendi. Törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, sözleşmeye imza attı.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, belediye işçileri arasında uygulanan 8 yevmiye kalemini 3'e düşürdüklerini söyledi.

Bu sayede aynı ya da benzer işi yapsa da farklı ücret alan işçiler arasındaki adaletsizliği giderdiklerini belirten Aşgın, bu sayede çalışma barışı açısından da önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Toplu iş sözleşmelerinin işçinin bayramı olduğunun altını çizen Aşgın, "Belediyemizden en düşük ücret alan 1216 işçimizin bir önceki sözleşmeye göre günlük yevmiyesi 113 lira idi. Belediyemizin imkanlarını zorlayarak bunu 140 liraya çıkardık. İkinci grupta yer alan 150 personel için günlük yevmiye 148 lira, üçüncü gruptaki 34 personel için de 165 lira günlük yevmiye ücreti belirledik. Kardeşlerimize yevmiyeleri hayırlı olsun. Sosyal yardımlar ve ek ödemelerle 3 bin 860 lira olan en düşük işçi maaşı, yeni sözleşmeyle 4 bin 500 liraya yükseldi. En düşük maaş alan kardeşimiz, sosyal yardım ve desteklerle 4 bin 500 lira aylık ödeme alacak." dedi.

Aşgın, işçilere verilen sosyal yardımların da arttığına dikkati çekerek "Önceki sözleşmede Ramazan ve Kurban Bayramlarında 200'er lira yardım vardı. Bunu Ramazan Bayramı'nda 300, Kurban Bayramı'nda da 750 liraya yükselttik. Üniversite harici öğrenci okutan işçilerimize verilen 200 lira ek ödemeyi 250 liraya, üniversite öğrencisi okutan personele verilen ek ödemeyi ise 350 liradan 500 liraya çıkardık." diye konuştu.

İmzalanan TİS'in 2021 ve 2022 yıllarını kapsadığını, 2022'de de işçilerin aylık kazancında artış olacağını ifade eden Aşgın, 2 yılın ortalamasına bakıldığında bu sözleşmeyle maaşlarda yüzde 32, sosyal yardımlarda yüzde 40 artış sağladıklarını sözlerine ekledi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan ise TİS'in taraflar arasında kavgaya dönüşmeden, masada imzalanmasının son derece önemli olduğunu belirterek "Kavga etmeden, çatışmadan, grev ve benzeri olumsuzlukları yaşamadan, çalışanları huzursuz etmeden, şehir halkını rahatsız etmeden, makul ve orta yolda toplu iş sözleşmesi imzalanması çok kıymetli." ifadesini kullandı.

İyi zam anlaşmasının iyi bir toplu iş sözleşmesi anlamı taşımadığına işaret eden Aslan, "İyi bir toplu iş sözleşmesi gününde ve zamanında uygulanan, işimizin güvencede olduğu bir sözleşmedir. Bence bugün yaptığımız toplu iş sözleşmesi de iyi bir sözleşmedir." değerlendirmesinde bulundu.