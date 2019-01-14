Çorum Belediyesinden 3 Bin 200 Aileye Bebek Hediyesi

Çorum
Belediyesi, kentte 2018 yılında dünyaya gelen 3 bin 200 bebeğin ailesine doğum seti hediye etti.
Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2013 yılında hayata geçirilen "Hoşgeldin Bebek
" projesi kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaretlerle, ailelerin evlat sevincine ortak oluyor. Ziyaretlerde ailelere, bebek bakımında ihtiyaç duyulan çeşitli malzemeler hediye ediliyor.
Belediye Başkanı Zeki Gül
, gazetecilere yaptığı açıklamada, zengin ya da fakir ayrımı gözetmeksizin doğan bütün bebeklerin ailelerini ziyaret ettiklerini söyledi.
Projenin hayata geçtiği 6 yıl içerisinde 19 bin 500 aileyi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiklerini anlatan Gül, ziyaretlerde, ailelerin talep ve isteklerini belirleyerek, yardımcı olabilecekleri diğer konuları da çözüme kavuşturmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.
Gül, "Gönül belediyeciliği çalışmalarımız her yaştan herkese devam ediyor." diye konuştu.