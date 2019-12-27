Çorum Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Çorum Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

6 saat önce

Çorum Belediyesi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak iş adamlarından para talep eden kişilere yönelik uyarıda bulundu.

Çorum Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Çorum Belediyesi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak iş adamlarından para talep eden kişilere yönelik uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin Çorumlu iş adamlarını arayarak, ihtiyaç sahibi insanlara mont yardımı yapılacağı bahanesiyle Aşgın ve belediye başkan yardımcılarının adını kullanıp para istedikleri belirtildi.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Hemşehrilerimiz, maddi anlamda Belediyemizin, Belediye Başkanımızın ve Belediye Başkan Yardımcılarımızın isimlerini kullanarak para talebinde bulunanlarla ilgili güvenlik güçlerini arayarak şikayette bulunmaları gerekmektedir. Bazı iş adamlarının bu tuzağa düştüğünü üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu dolandırıcılar ile ilgili Çorum Belediyesi olarak biz de suç duyurusunda bulunacağız." ifadelerine yer verildi.

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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