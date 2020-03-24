Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti - Son Dakika

Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti

7 saat önce

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli için ücretsiz taşıma hizmeti başlattı.

Çorum Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz taşıma hizmeti, System.String[]

Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli için ücretsiz taşıma hizmeti başlattı.

Belediyenin yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında tahsis edilen servis araçları, kent merkezindeki 4 güzergahta yaklaşık 400 sağlık çalışanını sabah evinden hastaneye, akşam da hastaneden eve taşıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının vatandaşlarla temasını önlemek amacıyla ücretsiz toplu taşıma yerine ücretsiz özel servis hizmetini uygun gördüklerini söyledi.

Sağlık çalışanları için ne gibi kolaylıklar sağlanabileceği konusunda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile görüştüklerini belirten Aşgın, "Tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Çorum'da tedbirler alıyoruz. Koronavirüs salgınında en riskli gruplardan biri olan sağlık çalışanlarına yönelik neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlamanın en güvenli yolunun ücretsiz servis hizmeti sağlamak olduğunu değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hastanenin Destek Kalite Müdür Yardımcısı Tuncay Özdemir ise servis hizmetinden yararlanmak için 400 sağlık çalışanının başvuru yaptığını bildirdi.

Servis saatlerinin personelin mesai saatlerine göre ayarlandığını dile getiren Özdemir, "Sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderildi. Belediye, bizim büyük bir yükümüzü omuzladı. Kritik süreçte bizi desteklediği için belediyeye teşekkür ederiz. Devlet ve millet virüse karşı mücadele içinde." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi, Koronavirüs, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:14 Kaynak: AA

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