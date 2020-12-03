Çorum Belediyesinden Türkiye'ye örnek bir uygulama - Son Dakika

Çorum Belediyesi, Türkiye'de örnek bir uygulamaya imza atarak bünyesindeki 14 hizmet aracı ve kiraladığı ticari taksiyi filyasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü emrine tahsis etti.

Çorum Belediyesi, Valilik ve Taksiciler ve Minibüsçüler Odası ile birlikte 3'lü protokol imzalandı. Protokol ile filyasyon duyulan araç ihtiyacı belediye tarafından karşılandı. Çorum Belediyesi protokol kapsamında bünyesindeki 14 hizmet aracı ile kiraladığı 18 ticari taksiyi filyasyon ekiplerinin hizmetine sundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, filyasyon hizmetlerinde 25 araca ihtiyaç duyulduğu noktasında Sağlık Bakanlığı'nın talepleri olduğunu belirterek, "Bunu belediyemizle görüştüğümüz zaman Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve ekibi de kısa süre içerisinde bir çözüm geliştirdiler. Şu anda 18 araç ve 7 adet kiralık aracı İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ederek filyasyon ekiplerimize vermiş oldular. Kısa süre içerisinde filyasyon çalışmalarını neticelendirmek, pozitif vakaların bir an önce izalosyana alınması, onların ilaç tedavilerinin başlanması açısından bu sürecin daha etkin şekilde yürütülmesi gerekiyordu. Bu 25 araçla beraber filyasyon hizmetleri daha da hızlanacak. Kısa süre içerisinde de bu çalışmaların bir neticeye ulaşacağını ümit ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da korona virüsün Çorum'da görülmeye başladığı günlerden itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne 7 araç tahsis ettiklerini hatırlatarak, "Valiliğimiz, Belediyemiz ve Esnaf Odamızın bulunduğu bir protokolle yaptık. Bu süreçte hem esnafımıza destek olalım hem de daha etkin bir filyasyon çalışması yapılsın istedik. Daha önce 7 belediye aracımızı filyasyon ekibine şoförleriyle birlikte tahsis etmiştik. 25 ilaveyle birlikte toplam 32 aracı tahsis etmiş olduk. Araçlar sabah 08.00-16.00 ve 16.00-23.00 saatleri arasında iki vardiya halinde çalışılacak" diye konuştu.

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı katkılarından dolayı Çorum Belediyesi, esnaf odasına teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de "Bu zor günlerde esnafımıza destek için Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle üçlü protokol çerçevesinde Servisçiler ve Şoförler Odamızın üyelerine hem bir destek amacıyla hem de filyasyon ekibimizin Çorum'da daha etkin çalışması için bir araya gelindi. Emeği geçenlere başta Çorum Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, korona virüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a şükran belgesi takdim etti. - ÇORUM