Son Dakika Haberleri: Çorum Belediyesinden "vektörel mücadele" açıklaması
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Çorum Belediyesinden "vektörel mücadele" açıklaması

1 saat önce

Çorum Belediyesinin vektörel mücadelesinin 24 saat aralıksız sürdüğü bildirildi.

Çorum Belediyesinden

Çorum Belediyesinin vektörel mücadelesinin 24 saat aralıksız sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, belediye ekiplerinin ilaçlama çalışmalarını inceledi.

Yağbat, Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin ve Temizlik İşleri Müdürü İdris Özyılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yağbat, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüyle yapılan istişarelerle vektörel mücadeleye yön verdiklerini söyledi.

Bazı canlıların kırsal kesimde hasadın başlamasıyla beslenme ve barınma alanlarının daralması sonucu kent merkezine yöneldiğinin tespit edildiğini anlatan Yağbat, şunları kaydetti:

"Belediye olarak vektörel mücadelemiz 24 saat devam ediyor. Gece Park Bahçeler Müdürlüğü, gündüz ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Şehrimizin tamamı ve yakın köylerde ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir dönem içerisinde yaşanılan olumsuzluğun tamamen ortadan kalkmasını bekliyoruz."

Eyüp Aytekin, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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