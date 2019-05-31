Son Dakika Haberleri: Çorum Belediyesinin bayram hazırlıkları
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Çorum Belediyesinin bayram hazırlıkları

21 dakika önce

Çorum Belediyesince, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi merkezi noktalarında yer alan peyzaj alanlarına 60 bin çiçek fidesi dikildi.

Çorum Belediyesinin bayram hazırlıkları, System.String[]
Çorum Belediyesince, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi merkezi noktalarında yer alan peyzaj alanlarına 60 bin çiçek fidesi dikildi.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaların yapıldığı alanlarda inceleme yaptı.
Bayram öncesi şehrin bayramlığını giydiğini belirten Aşgın, "Valilik binası önünde bulunan peyzaj alanına ve Saat Kulesi civarına toplam 60 bin mini kadife, tarla begonya, petunya ve yıldız çiçeği dikimi yaptık. 9 günlük bayram tatili için şehrimize gelen misafirlerimiz buraları rengarenk görecek. Çorum Belediyesi olarak şehrimizi her alanda bir basamak daha üste taşıma gayreti içerisindeyiz. Valilik ve Saat Kulesi'ndeki dikimlerin ardından şehrin farklı noktalarına da çiçek dikmeye devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Çorum, Güncel
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