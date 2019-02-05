Son Dakika Haberleri: Çorum Belediyespor Voleybol Takımında Hedef 1. Lig

Çorum Belediyespor Voleybol Takımında Hedef 1. Lig

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarın Kayseri Develi Belediyespor'u konuk edecek.

Çorum Belediyespor Voleybol Takımında Hedef 1. Lig, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarın Kayseri Develi Belediyespor'u konuk edecek.

Çorum Belediyespor, Çorum Atatürk Spor Salonunda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı kazanması durumunda play-off turuna katılmayı garantileyecek.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana bir üst lige çıkma hedefiyle mücadele verdiklerini söyledi.

Kayseri Develi Belediyespor ile oynayacakları karşılaşmanın sezonun en önemli maçlarından biri olduğuna dikkat çeken Solak, "Bu
maçı kazanmamız halinde play-off turunu garantilemiş oluyoruz. İnşallah takımımız 1. Lig'e
çıkarak şehrimizde sporun gelişmesine katkı sağlayacağı gibi, şehrimizin tanıtımına da önemli
katkılar sağlayacak. Karşılaşmaya tüm hemşehrilerimiz bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:56 Kaynak: AA

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