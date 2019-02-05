Çorum Belediyespor Voleybol Takımında Hedef 1. Lig
1 saat önce
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarın Kayseri Develi Belediyespor'u konuk edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu
Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Çorum
Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yarın Kayseri Develi
Belediyespor'u konuk edecek. Çorum Belediyespor
, Çorum Atatürk
Spor Salonunda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı kazanması durumunda play-off turuna katılmayı garantileyecek.
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana bir üst lige çıkma hedefiyle mücadele verdiklerini söyledi.
Kayseri Develi Belediyespor ile oynayacakları karşılaşmanın sezonun en önemli maçlarından biri olduğuna dikkat çeken Solak, "Bu
maçı kazanmamız halinde play-off turunu garantilemiş oluyoruz. İnşallah takımımız 1. Lig'e
çıkarak şehrimizde sporun gelişmesine katkı sağlayacağı gibi, şehrimizin tanıtımına da önemli
katkılar sağlayacak. Karşılaşmaya tüm hemşehrilerimiz bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:56 Kaynak: AA
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